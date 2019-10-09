MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaOrman yangınları 30 evi kül etti
09.10.2019 - 09:32 | | AA

Orman yangınları 30 evi kül etti

Avustralya'da birçok noktada yayılan alevler yaklaşık 100 bin hektarlık alanı etkiliyor, elektrik hatları kesildi.

Orman yangınları 30 evi kül etti

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde yer alan Rappville köyü ve Ewingar bölgesindeki devam eden orman yangınlarında 30 evin tamamen yandığı veya ağır hasar gören evlerin kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre yaklaşık 100 bin hektarlık alanda etkili olan yangınlar en fazla Rappville köyünde hasara neden oldu.

NSW’nin kuzeyindeki Rappville köyü ve Ewingar bölgesinde 30 evi tamamen yok eden veya ağır hasar veren yangınların çok sayıda araçla birlikte iş yerlerini ve tarım makinelerini de tahrip ettiği belirlendi.

Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandığı aktaran NSW Kırsal İtfaiye Servisi (RFS) Komiser Yardımcısı Rob Rogers, ‘‘Elektrik hatları kesik, çok sayıda ağaç yıkılmış durumda, yapılacak çok iş var.’’ ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayanların geceyi güvenli barınaklarda geçirdiğini belirten Rogers, Rappville köyündeki yangınlarda nefes almakta güçlük çeken ve vücutlarının çeşitli yerlerinde küçük yanıklar bulunan vatandaşların ambulanslarla hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Eyaletteki olağanüstü kuru şartların yangınları yeniden tehlikeli hale getirebileceğini hatırlatan ve bölgede yaşayanları dikkatli olmaya çağıran RFS, 30 noktadaki yangıların halen devam ettiğini duyurdu.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Sıradaki Haber