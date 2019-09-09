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09.09.2019 - 11:39| AA

Orman yangınları yüzünden okullar kapatıldı

Endonezya'nın Jambi eyaletinde orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle okullar kapatılırken, halka maske takılması uyarısı yapıldı.

Orman yangınları yüzünden okullar kapatıldı

Endonezya'nın Jambi eyaletinde, orman ve çalılık alandaki yangınların hava kalitesini düşürmesinden dolayı okullar kapandı.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Jambi eyaletinde geçen aydan bu yana süren orman ve çalılık alandaki yangınlardan yayılan dumanın sağlığı tehdit etmesi üzerine eğitime geçici süreyle ara verildi.

Bölgedeki yetkililer, dün yapılan incelemelerde havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranın 500'ü geçmesi üzerine belli yerlerde okulların kapatılması kararı aldıklarını açıkladı.

YANGINLARI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Halktan, uzun süreli açık hava aktivitelerini sınırlandırması çağrısı yapan yetkililer, dışarı çıkacaklara koruyucu maske takılması uyarısında bulundu.

Açe, Kalimantan, Doğu Nusa Tenggara ve Riau gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde de çıkan ve uzun süredir devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de domuzlar caddeye indiSarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Yeşillik alanda yiyecek arayan yaban domuzlarının karnını yoldan geçen vatandaşlar doyuruyor.
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