‘Ortadoğu’da hiç olmamalıydık!’

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik harekatı ve Amerikan askerini bölgeden çekme kararına ilişkin açıklamalarını sürdürüyor. Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı ilk paylaşımında, asker çekme kararına değindi ve “Çeşitli gruplar arasındaki savaş yüz yıllardır sürüyor. ABD, hiçbir zaman Ortadoğu’da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa’nın geri almayı reddettiği ve ele geçirilen DAEŞ savaşçılarını üstlenmek zorunda. Bu bitmeyen salakça savaşlar, bizim için bitiyor!” ifadelerini kullandı. Trump, ABD’nin Ortadoğu’da 8 trilyon dolar harcadığını, binlerce askerini kaybettiğini belirtti ve “Ortadoğu’ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır” değerlendirmesini yaptı.

‘PKK ile anlaşma hataydı’

Trump, günün ilerleyen saatlerindeyse ülkesinin, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir askerinin bulunmadığını belirtti. Trump, yazılı açıklamasında, NATO üyesi olan Türkiye’nin, “Suriye’yi işgal ettiğini” iddia etti, “ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye’ye açıkça belirtmiştir” ifadesini kullandı.

Trump, Türkiye’nin sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani kriz yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulunduğunu belirtti. Trump açıklamasında, “Türkiye, hapisteki tüm DAEŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DAEŞ’in herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur” ifadesine yer verdi.

Aynı zamanda övgü

Beyaz Saray’da da değerlendirmeler yapan Trump, “Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor” dedi, “PKK, Türkiye’nin düşmanı. Uzun yıllardır mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Suriye’deki Kürt nüfusunu ortadan kaldırması halinde Türkiye’nin ekonomisini mahvedeceği tehdidinde bulundu.

Aynı zamanda Türkiye’yi öven ABD Başkanı, “Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı” dedi. Eski Başkan Obama’yı hedef alan Trump “Başkan Obama’nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Kongresi’nde Trump’ın Suriye’den çekilme kararına direniş sürüyor. Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’ye girmesi için Türkiye’ye “yeşil ışık” yakmadıklarını belirtti.

Bazı senatörler ise Kongre’ye bir mektup göndererek, Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ilişkin gizli toplantı istedi.

Beyaz Saray’dan ‘azil’ açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik açılan azil soruşturmasına ilişkin Demokratlara gönderdiği mektupta, anayasaya aykırı olduğunu belirtip süreçte yer almayacaklarını açıkladı. Mektupta, “Başkan Trump ve yönetimi, sizin demokratik süreci tersine çevirmek için sarf ettiğiniz temelsiz ve anayasaya aykırı çabaları reddediyor. Giriştiğiniz öngörülemez eylemler Başkan’a başka seçenek bırakmadı. ABD halkına, anayasasına, yürütme organına ve bu ülkenin gelecek başkanlarına karşı görevini yerine getirmek için Başkan Trump ve yönetimi, şu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır” denildi.