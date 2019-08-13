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13.08.2019 - 08:20

Ortaya çıktı, ‘öldü’ iddiasını yalanladı

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, uzun süreden bu yana ilk kez ortaya çıktı. Berdimuhammedov, Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu’nun açılış programında konuştu. Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan temsilcilerine seslenen Türkmen liderin konuşması canlı olarak yayınlandı.

Ortaya çıktı, ‘öldü’ iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Berdimuhammedov’a yakınlığı ile bilinen bazı iş insanları, Rus medyasına Türkmen liderin öldüğü yolunda iddialar paylaşmıştı. 62 yaşındaki lider, son olarak 15 Temmuz’da kameralar karşısına çıkıp torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş, kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu. Ancak birçok kişi videonun önceden çekilmiş olabileceğini iddia etmişti. Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov’un 2006’da haftalar öncesinden iddia olarak ortaya atılan ölüm haberi önce yalanlamış, ardından resmi açıklama ile doğrulanmıştı.

Bununla birlikte Hazar Ekonomi Forumu öncesinde Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’le bir araya gelen Berdimuhamedov’un, forumun gerçekleşeceği yerde bulunan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kullandığı Aurus marka limuzini incelediği ve kendisine de sipariş verdiği kaydedildi.

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