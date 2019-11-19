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19.11.2019 - 14:57 | | milliyet.com.tr

Otel odasına baskın... Böyle yakalandı!

ABD'de meydana gelen olayda, Michael Webb adlı adam, 8 yaşındaki bir kızı annesinin yanından kaçırdı. Küçük daha sonra otel odasına yapılan baskınla kurtarıldı. Duruşmada olayın görüntüleri jüri üyelerine izledildi.

Otel odasına baskın... Böyle yakalandı!

Korkunç olay ABD'nin Teksas eyaletinde meydana geldi. Michael Webb adlı adam, 8 yaşındaki kız çocuğunu, annesinin yanından kaçırdı. Mayıs ayında gerçekleşen olayın ardından polis kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Forest Hill'de bir otelde kalan aile, polis ekiplerine haber vererek şüpheli Michael Webb'in arabasını, otelin park alanında gördüklerini ihbar etti. Polis otele gelerek Webb'in kaldığı otel odasını öğrendi. Odaya baskın yapan ekipler, "Fort Worth Polisi, kapıyı aç! İçeri geliyoruz" şeklinde anons yaptı. Şüphelinin giyinik olmadığını söyleyerek zaman kazanmak istemesine aldırmayan güvenlik güçleri, birkaç saniye içinde kapıyı kırarak odaya girdi.

Polis ekiplerinin baskın görüntüleri, savcılık tarafından mahkemede kanıt olarak sunuldu. Görüntülerde, polis ekiplerinin kızı hemen bulamadığı, odayı dikkatlice incelediklerinde ise küçük kızın çamaşır sepetine saklanmış olduğu görülüyor.

İsmi açıklanmayan küçük kız, Michael Webb'in kendisini "ses çıkardığı takdirde ailesini öldürmekle tehdit ettiğini" söyledi. Önceki gün gerçekleşen duruşmada jüri üyeleri, Webb'i suçlu buldu ve adam ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Otel odasına baskın... Böyle yakalandı

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