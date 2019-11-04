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04.11.2019 - 11:40 | | İHA

Oto pazarında silahlı saldırı: 5 ölü

Meksika’nın Michoacn eyaletinde bir oto pazarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Oto pazarında silahlı saldırı: 5 ölü

Meksika’nın Michoacn eyaletine bağlı Uruapan kentinde bir oto pazarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü. Görgü tanıklıkları, silahlı saldırganların oto pazarına gelerek bölgede bulunan insanlara rastgele ateş ettiğini söyledi. Silahlı saldırganların daha sonra otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırganların bulunması için polisin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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