24.12.2019 - 09:44 | | AA
Otobüs nehre yuvarlandı! Feci görüntüler...
Endonezya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç nehre uçtu, en az 25 can kaybı var. Otobüste kaç yolcu olduğu bilinmiyor.
Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı.
Yetkililer kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.