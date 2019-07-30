30.07.2019 - 09:38| AA
Otobüsler çarpıştı
Hong Kong'da çift katlı iki otobüsün tünel çıkışında çarpışmasıyla 77 kişi yaralandı, araçlardan birinin sürücüsü enkazda mahsur kaldı.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki otobüs çarpıştı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, çift katlı iki otobüs Hong Kong’un Tsuen Wan bölgesi yakınlarında bulunan Tai Lam Tüneli çıkışında çarpıştı.
Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüslerin birinin sürücüsü araçta mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarının başladığı bölgeye 26 ambulans, 15 itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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