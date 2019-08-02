02.08.2019 - 12:12| AA
Otobüsler kafa kafaya çarpıştı
Bangladeş'te bir motosiklet ve üç tekerlekli yolcu aracının da karıştığı kazada sekiz can kaybı var, 50 yaralı hastanelere taşındı.
Bangladeş'in Thakurgaon bölgesinde iki otobüsün çarpıştığı bir kaza gerçekleşti.
"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Sadar Polis Karakolu emniyet yetkilisi Ashiqur Rahman, Dakka-Thakurgaon otoyolunda bir otobüsün, karşı yönden gelen bir otobüsle çarpıştığını, kazaya bir motosiklet ile üç tekerlekli yolcu aracının da karıştığını belirtti.
İtfaiye görevlileri, kazada 5 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini; bir kişinin cesedinin ise sıkıştığı minibüsten çıkarıldığını bildirdi.
Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, kazada 50 kişinin yaralandığını belirtirken ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
Kazanın meydana geldiği otoyolun bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
Burası İstanbul... Tarih fışkırdıKadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz” dedi.