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27.07.2019 - 17:35| DHA

Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

ABD'de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu. Çocuklar otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

 

Olay, ABD'nin New York şehrinde meydana geldi. Otomobilinin arka koltuğunda ikiz çocuklarıyla yola çıkan Juan Rodriguez, otomobilini çalıştığı yerin yakınına park ettikten sonra çocuklarını unuttu ve otomobilden inerek işe gitti.

Yaklaşık sekiz saat sonra otomobiline döndüğünde, bir yaşında, ikiz olan Phoenix ve Mariza isimli çocuklarının nefes almadığını fark etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukların nefes almadığını ve ağızlarında köpük olduğunu belirledi. Çocuklar, otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti


New York polisi, yaptığı açıklamada, Juan Rodriguez'in, kasten ihmal ve cinayet ile suçlandığını duyurdu.

Uzmanlar, New York'ta hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğünü, ancak 16 derecenin bile otomobillerin içerisinde sıcaklığın hızla artması sebebiyle ölümcül olabileceğini belirtti.

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