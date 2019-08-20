20.08.2019 - 09:00| KÜLTÜR SANAT
Otopark projesi Brezilya’da
Dünyanın önemli mimarlık bienalleri arasında gösterilen Sao Paulo Mimarlık Bienali’ne, Türkiye’den davet edilen ilk proje “IPL” (“Informal Parking Lots of İstanbul”) projesi oldu. KPM Kerem Piker Mimarlık tarafından fotoğraf sanatçısı Emre Dörter’in ve mimar Ekin Erar’ın iş birliği ile hazırlanan IPL araştırma projesi, bienalde sergilenecek 50 proje arasında yer alıyor.
12. Sao Paulo Mimarlık Bienali (IABSP), Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan ve modern mimarlık tarihinin ikonik yapılarından birisi olarak gösterilen CCSP-Sao Paulo Kültür Merkezi içerisinde 10 Eylül-9 Aralık’ta düzenlenecek. Bienalin küratörleri Vanessa Grossman, Charlotte Malterre-Barthes ve Ciro Miguel, 12’nci bienalin temasını “Everyday” (Her gün/Gündelik) olarak belirledi. Bienale katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden yapılan 760 proje başvurusunu değerlendiren seçici kurul, yaklaşık 50 projeyi sergilenmeye değer buldu.
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.