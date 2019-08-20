Otopark projesi Brezilya’da

12. Sao Paulo Mimarlık Bienali (IABSP), Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan ve modern mimarlık tarihinin ikonik yapılarından birisi olarak gösterilen CCSP-Sao Paulo Kültür Merkezi içerisinde 10 Eylül-9 Aralık’ta düzenlenecek. Bienalin küratörleri Vanessa Grossman, Charlotte Malterre-Barthes ve Ciro Miguel, 12’nci bienalin temasını “Everyday” (Her gün/Gündelik) olarak belirledi. Bienale katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden yapılan 760 proje başvurusunu değerlendiren seçici kurul, yaklaşık 50 projeyi sergilenmeye değer buldu.