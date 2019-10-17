Oxford profesörüne kaçakçılık soruşturması

ABD’nin başkenti Washington’da 2017’de açılan İncil Müzesi’nin yeni oluşturulan koleksiyonundaki 13 eser, kaçak çıktı. Eserlerin İngiltere’den kaçırıldığı tespit edildi. Dünyanın en önemli eğitim kurumları arasında bulunan Oxford Üniversitesi profesörü Dink Obbink’e soruşturma açıldı. Ünlü eğitimcinin İncil bölümlerini yasa dışı yolla sanat malzemeleri satan ABD merkezli Hobby Lobby firmasına sattığı ifade edildi. Hobby Lobby’nin sahiplerinin, hayır kurumu olarak açtıkları ve 40 bin metrekare büyüklükteki İncil Müzesi, eserlerin çalıntı olduğu ortaya çıkınca eserleri iade etmeyi kabul etti. - DIŞ HABERLER