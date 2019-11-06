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06.11.2019 - 15:26 |

'Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş olabilir'

Hindistan'da iktidar partisinin il başkanı, başkent Yeni Delhi'yi cehenneme çeviren hava kirliliği için komşu ülkeleri suçladı.

'Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş olabilir'

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) bir il başkanı, başkent Yeni Delhi'de acil durum ilan edilmesine neden olan hava kirliliğinin sebebini buldu!

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre BJP'nin Meerut İl Başkanı Vineet Agarwal Sharda, "Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş olabilir" dedi.

Vineet Agarwal Sharda, ANI Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizden korkan bir komşumuzdan Hindistan'a zehirli gaz atılmış olabilir. Pakistan ya da Çin bizden korkuyor. Pakistan'ın atmış olması ihtimalini incelemeliyiz" ifadesini kullandı.

Sharda, Narendra Modi'nin başbakan olmasından sonra Pakistan'ın Hindistan'a zarar vermek için her yolu denediğini öne sürerek "Çünkü bize karşı hiçbir savaşta kazanamadılar" diye konuştu.

Yeni Delhi'de geçen haftadan itibaren havadaki zararlı parçacık oranının Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınırın en az 20 kat üstüne çıkması nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Kentte okullara milyonlarca maske dağıtılmış ve trafikte tek-çift plakası uygulamasına geçilmişti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi ise Pazartesi günü siyasetçilere birbirlerine suçlamaları yerine hava kirliliği sorununa kalıcı çözüm bulmaları çağrısı yapmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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