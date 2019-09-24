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24.09.2019 - 15:43 | | milliyet.com.tr

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldı

Yerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldı

Güneydoğu Asya ülkesi Pakistan'da bugün yerel saatle 16.01'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hindistan sınırına yakın konumda yer alan ülkenin doğusundaki Yeni Mirpur olan sarsıntı, yeryüzünün 10 kilometre altında gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, en az bir can kaybının olduğunu ve çok sayıda insanın da yaralandığını bildiriyor.

Mirpur'daki yerel yetkili Raja Kaiser, Geo TV'ye yaptığı açıklamada çok sayıda binanın hasar gördüğünü söyledi.

Sarsıntı başkent İslamabad'ın yanı sıra Lahor ve Hindistan'ın bazı kentlerinde de hissedildi.

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldıYerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.
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