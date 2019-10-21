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21.10.2019 - 11:09 | | İHA

Pakistan’da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Pakistan’da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Pakistan’da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi.

 

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