21.10.2019 - 11:09 | | İHA
Pakistan’da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
Pakistan’da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi.