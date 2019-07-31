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31.07.2019 - 08:24

Pakistan’da askeri uçak yerleşim bölgesine düştü

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne (PAF) ait eğitim uçağının, başkent İslamabad yakınlarındaki bir yerlerşim bölgesine düşmesi sonucu 5’i asker, 13’ü sivil 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan’da askeri uçak yerleşim bölgesine düştü

Ordudan yapılan açıklamada, eğitim sırasında düşen uçağın alev aldığı ve çevredeki bazı evlerin yangından zarar gördüğü ifade edildi. Kazanın ardından yaralı kurtarılan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Öte yandan Türkiye, askeri uçağın düşmesi nedeniyle Pakistan hükümeti ve halkına taziyelerini bildirdi.

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