Pakistan’da askeri uçak yerleşim bölgesine düştü

Ordudan yapılan açıklamada, eğitim sırasında düşen uçağın alev aldığı ve çevredeki bazı evlerin yangından zarar gördüğü ifade edildi. Kazanın ardından yaralı kurtarılan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Öte yandan Türkiye, askeri uçağın düşmesi nedeniyle Pakistan hükümeti ve halkına taziyelerini bildirdi.