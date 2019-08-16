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16.08.2019 - 15:12| DHA

Pakistan'da camide patlama

Minberin altına yerleştirilen bomba Cuma namazı sırasında infilak etti, en az dört can kaybı var. 15 yaralı ise hastanelere taşındı.

Pakistan'da camide patlama

Pakistanda bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attıKadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
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