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21.07.2019 - 12:46| İHA

Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4’ü polis, 3’ü sivil 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle hastanenin acil servis bölümünün bir kısmının tahrip olduğu ve tahliye edildiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yerel kaynaklar, intihar bombacısının bir kadın olduğunu açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamadan önce güvenlik noktasında silahlı saldırganlar tarafından 2 polisin öldürüldüğü belirtildi. Saldırıyı "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi

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