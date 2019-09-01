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01.09.2019 - 18:15| DHA

Papa Francis şoke oldu! Tam 25 dakika...

Pazar ayinine 25 dakika geciken Papa Francis, 'Bir kaza oldu. Asansörde mahsur kaldım. Tanrıya şükürler olsun ki itfaiye geldi' dedi.

Papa Francis şoke oldu! Tam 25 dakika...

 

Vatikanın St. Peter Meydanında, Pazar Ayi'ni sebebiyle konuşma yapacak olan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 25 dakika geç kaldı. Papa Francis, yaptığı konuşmada, 'Gecikme için özür dilerim, ancak bir kaza oldu. Asansörde 25 dakika kadar mahsur kaldım. Voltajda bir düşüş sebebiyle asansör durdu. Tanrı'ya şükürler olsun ki itfaiye geldi ve 25 dakika sonra çalıştırmayı başarabildiler. Onlara çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Şenlikte pişirilen 5 ton 'keşkek' 1 saatte tükendiEdirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından düzenlenen 4'üncü Keşkek Şenliği'nde belde kadınlarınca imece usulüyle meydana konulan 47 kazanda odun ateşiyle pişirilen 5 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi.
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