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15.10.2019 - 12:45 | | AA

Papua Yeni Gine'de eski başbakana 'tutuklama' emri

Polis Mayıs ayında istifa eden O'Neill'i arıyor, bir otelde olan eski başbakanın polisle işbirliğine gitmeyeceği belirtiliyor.

Papua Yeni Gine'de eski başbakana 'tutuklama' emri

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başbakan Peter O'Neill için tutuklama emri çıkartıldı.

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, "yolsuzluğa karıştığı" gerekçesiyle O'Neill hakkında tutuklama emri çıkartıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürü Vekili David Manning, O'Neill'in, başkent Port Moresby'de bir otelde bulunduğunu fakat iş birliği yapmak istemediğini aktardı.

O'Neill, başbakanlık görevini 7 yıl sürdürdükten sonra ülkede başlattığı büyük altyapı ve enerji projelerine muhalefetten ve kendi partisinden gelen tepkiler nedeniyle mayısta istifa etmişti.

Bu yıl, O'Neill hükümeti, Fransız Total ve ABD'li ExxonMobil gibi büyük enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Aralarında Marape'nin de bulunduğu çok sayıda bakan ve milletvekili görevinden ayrılmıştı.

Marape ve diğer siyasetçiler, O'Neill'i, "ihaleleri şeffaf yürütmemek ve yerel halka yeterince fayda sağlamamakla" suçluyordu.

Eski Maliye Bakanı James Marape, mayıs sonunda O'Neill'in yerine başbakan seçilmişti.

 

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