Parmaklar İran’ı gösterdi...

Suudi Arabistan yönetiminin devlet petrol şirketi olan “Saudi Aramco”ya ait iki büyük tesise cumartesi sabahı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırılar sonrası parmaklar İran’a yöneltildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini savunurken, Tahran yönetimi bu iddiaları reddetti. Ancak Devrim Muhafızları’ndan bir komutanın, “Herkes 2 bin kilometre mesafedeki tüm Amerikan üsleri ve uçak gemilerinin, menzilimiz içinde olduğunu bilmelidir” açıklaması kafaları karıştırdı. Bununla birlikte Suudi Arabistan’ın, saldırılar sonrasında bu tesislerdeki petrol üretiminin yüzde 50 düştüğünü kabul ettiği, üretimin eski seviyesine dönmesinin uzun zaman alacağı bildiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisine silahli insansız hava araçları (SİHA) ile düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu. Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu” savundu. Pompeo, “Gerginliğin dinmesi yönündeki tüm çağrıların ortasında, İran dünyanın enerji tedarikine benzersiz bir saldırı başlattı. Saldırının Yemen’den geldiğine yönelik kanıt yok” ifadesini kullandı.

İran: Dayanaksız

Pompeo tüm ülkelerden İran’ı açık ve net bir biçimde kınamasını isteyerek, enerji pazarlarının ihtiyacının iyi bir biçimde karşılanması ve İran’ın bu saldırıdan sorumlu tutulmasını sağlamak için ABD’nin partner ve müttefikleriyle işbirliği yapacağını vurguladı.

ABD’nin suçlamalarına Tahran yönetiminden yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo’nun İran’a yönelik suçlamalarını, “saçma ve açıklanamaz bu nedenle dayanaksız ve etkisiz” olarak tanımladı. ABD’nin İran’a azami baskısının başarısız olduğunu belirten sözcü, “Amerikalılar bu nedenle şimdi azami yalana geçiş yaptı” dedi. Söz konusu saldırıyı, Suudi destekli koalisyona karşı savaşan İran destekli Husiler üstlenmişti.

Irak ise, saldırılar için kendi topraklarının kullanıldığı iddialarını yalanladı. Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan tesislerinin vurulmasında Irak topraklarının kullanıldığına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Irak, yasalara bağlı kalarak topraklarının kardeş komşu ülkelerin aleyhinde kullanılmasına müsaade etmeyecektir” ifadesine yer verildi.

Üretim düştü

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, düzenlenen saldırılar nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Enerji Bakanı, Suudi Arabistan haber ajansı SPA’da yer alan açıklamasında, Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti. Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5.7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50’si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti. Bakan, ayrıca doğalgaz üretiminde de düşüş yaşandığını bildirdi.