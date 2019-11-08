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08.11.2019 - 15:29 | | milliyet.com.tr

Pasifik Ateş Çemberi'nde iki büyük deprem

Adalar ülkesi Tonga'da 5.9, yaklaşık bir saat sonra Fiji Adaları'nda 6.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

Pasifik Ateş Çemberi'nde iki büyük deprem

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde arka arkaya depremler oldu.

Adalar ülkesi Tonga açıklarındaki 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 10 kilometre. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim noktası, 244 kilometre ile Gataivai.

Yerel saatle 23.41'deki depremden 63 dakika sonra bu kez aynı bölgedeki Fiji Adası açıkları sarsıldı. 6.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 610 kilometre altında gerçekleşti.

Tonga ve çevresindeki fay hattında hafta başında da 6.6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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