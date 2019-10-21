21.10.2019 - 13:41 | | AA
Pasifik'te buldular
Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Hawaii yakınlarında II. Dünya Savaşı'nda batan bir Japon uçak gemisinin enkazına ulaşıldı.
Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.