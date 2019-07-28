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28.07.2019 - 13:29| DHA

Pasifik'te dev operasyon! 400'den fazla kişi yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı, Doğu Pasifik Okyanusu’nda, 6 ayrı teknede, toplam 13 ton kokain ele geçirdi.

Pasifik'te dev operasyon! 400'den fazla kişi yakalandı
Pasifik'te şok görüntü! 400'ü aşkın kişi yakalandı
Pasifik'te şok görüntü! 400'ü aşkın kişi yakalandı
Pasifik'te şok görüntü! 400'ü aşkın kişi yakalandı
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Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC) Doğu Pasifik Okyanusu’nda, 6 ayrı teknede 13 ton kokain ele geçirdi. Kokainin değerinin 350 milyon dolar olduğu açıklandı.

USCGC tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası sulardaki denizde yapılan müdahaleler sırasında, şüpheli bir gemi başlangıçta Key West, Florida'da bulunan Ortak Görev Gücü-Güney tarafından koordine edilen müttefik, askeri veya kolluk kuvvetleri personeli tarafından tespit edildi ve izlendi” ifadelerine yer verildi.

400’DEN FAZLA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

USCGC, 2019 yılında, 100'den fazla şüpheli kaçakçılık gemisinden 230.000 kilo kokain ele geçirdiğini ve Doğu Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucu geçiş bölgelerinde 400'den fazla şüpheli kaçakçıyı gözaltına aldığını açıkladı.

Baronun gizli yazışması: Sakin olmayan bunu yapamazErzurum'da Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili olarak aralarında baron Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 8 tutuklu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların toplam 1314 yıl hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, zehir tacirlerinin uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programı 'chat encro' deşifre edildi. Sevkiyatta eroin yüklü çuvalların sahiplerinin karışmaması için torbaların mavi ve siyah renkli iplikle dikildiği ortaya çıktı.
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