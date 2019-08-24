Patriot teklifi geri çekildi

CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Türkiye’ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi.

Haberde, kararın Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık “misilleme olduğu” belirtildi. Trump yönetiminden yapılan açıklamada, “Türkiye’ye, S-400 sisteminin teslim alınması durumunda en yeni Patriot teklifimizin geri çekileceğini sürekli olarak söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” denildi.