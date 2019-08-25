MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaPentagon'dan 'ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması
25.08.2019 - 08:33| AA

Pentagon'dan 'ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Türk ve bir Amerikalı generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını belirterek, "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'dan 'ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması

Sözcü Robertson, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi. "Bugün ABD'li ve Türk liderler ilk ABD-Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu." ifadesini kullanan Robertson, şunları kaydetti:

"Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir."

Açıklamasında, ismini zikretmeden SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya da atıfta bulunan Pentagon Sözcüsü, "(DEAŞ Karşıtı) Koalisyonun ve ortaklarının DEAŞ'ın kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istediklerini" de sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos'taki telefon görüşmesinde, güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını açıklamıştı. Akar, güvenli bölgenin, takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının planlandığını ifade etmişti. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, "Suriye'de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi." açıklamasını yapmıştı.

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

Son dakika... Örgüte 'Pençe' darbesi! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Örgüte 'Pençe' darbesi! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Dondurma kesme bıçağı ile bu hale getirdi! Sıradaki kurban Meryem olmasın...

Dondurma kesme bıçağı ile bu hale getirdi! Sıradaki kurban Meryem olmasın...

Sıradaki Haber