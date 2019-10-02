Peru'da siyasi kriz derinleşiyor! Başkan Yardımcısı Araoz istifa etti

Güney Amerika ülkesi Peru'da meclis tarafından vekaleten başkanlık görevine atanan Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz görevinden istifa etti.

BBC'de yer alan habere göre Araoz, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın meclisi feshetmesi ve meclisin de Başkan'ın yetkilerini askıya almasıyla ortaya çıkan siyasi krizde, muhalefetin kendisini vekaleten başkan ataması üzerine görevi bıraktığını açıkladı.

İstifa açıklamasında "anayasal düzenin bozulduğunu ve ülkenin derin bir kurumsal krizle karşı karşıya olduğunu" ifade eden Araoz, derhal erken seçimlerin yapılabilmesi için bu adımı atma gereğini duyduğunu açıkladı.

Araoz, ayrıca Amerika Devletleri Örgütünün (OAS) sorunun çözümü için Anayasa Mahkemesi'nin hakemliğine başvurulması tavsiyesinin yerinde olacağını vurguladı.

Peru'da siyasi kriz

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra dün parlamentonun yolsuzlukla mücadele önlem paketini bloke etmesini gerekçe göstererek meclisi feshetme kararı aldı.

Kararın anayasa uygun olmadığını savunan muhalefet milletvekilleri de karşı hamle olarak Vizcarra'nın yetkilerini 1 yıl süreyle askıya alarak yerine Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u vekaleten başkan olarak atadı.

Meclisin feshedilmesinin ardından aldığı kararın hükümsüz olduğunu savunan Vizcarra ise yayımladığı kararname ile parlamento erken seçimlerinin 26 Ocak'ta yapılacağını ilan etti.

Yolsuzlukla mücadele paketi

Martin Vizcarra, eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından onun Başkan Yardımcısı olarak Mart 2018'de vekaleten başkanlık görevini üstlenmişti.

Yolsuzlukla mücadele vaadiyle halkın desteğini kazanan Vizcarra, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasını engelleyen dokunulmazlık düzenlemelerini kaldırmayı vaat etmiş, bunun için 5 maddelik bir reform paketi hazırlamıştı. Pakette Yüksek Mahkemeye yolsuzluk davalarında milletvekili dokunulmazlığını kaldırma yetkisi verirken ve yolsuzlukla suçlanmış olanların seçimlerde aday olmasını engelleyen düzenlemeler bulunuyordu.

Reform paketini mayıs ayında parlamentoya sunan Vizcarra, düzenlemelerin yasalaşmaması Peru Anayasası'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshedeceğini belirtmişti.

Vizcarra, tasarının mecliste reddedilmesi üzerine 30 Mayıs'ta televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada muhalefeti şahsi çıkarları için reforma ayak diremekle suçlayarak, "Maalesef parlamentonun çoğunluğu bir kez daha Peru vatandaşlarından yüz çeviriyor ve ülkeye zarar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Vizcarra'nın reformları, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran hapisteki muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin Halk Gücü Partisinin (FP) engeliyle karşılaşıyor.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.