Petrol bölgesine Amerikan askeri!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye’den çekme yönünde karar alsa da, az da olsa bir miktar askerin ülkede bırakılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Nitekim Trump bunu doğrularken, ABD Savunma Bakanlığı’nın, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda petrol alanlarını korumak için bu bölgede asker bırakacağı kaydediliyor.

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarına yakın noktalardaki Amerikan askerlerinin çekilmeyebileceğini, bu konuyu değerlendirdiklerini bildirdi. Afganistan ziyareti sırasında konuşan Esper, Suriye’den ABD askerlerinin çekilmeye başladığını ancak bazılarının bölgedeki müttefikleriyle hâlâ petrol yataklarının yakınlarında bulunduğunu ifade etti. Esper, bu askerlerin, terör örgütü YPG’nin çatı örgütü SDG ile çalışmayı sürdüreceğini belirtirken, ABD yönetiminin askerler hakkındaki kararının henüz netleşmediğini ekledi.

“New York Times” gazetesi de, Trump’ın, Pentagon’un Suriye’nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edeceğini öne sürdü. Gazete, söz konusu planın DAEŞ’le mücadele ve Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinin rejim ve Rusya’nın eline geçmemesi gibi nedenlere dayandırıldığını kaydetti.

Uzatma ihtimali

Beyaz Saray’daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump ise, askerlerin Suriye’den çıkmaya devam ettiklerini belirtirken, bölgeye bir miktar asker bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin “Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Burada tek bir ABD askeri bırakmak istemiyorum. Orası çok tehlikeli toprak” dedi. Trump bununla birlikte İsrail ve Ürdün’ün, kendilerinden Suriye’nin tamamen farklı bir kısmında, Ürdün sınırı ve İsrail’e yakın bir yerde asker bırakmalarını istediğini vurguladı ve “Ancak burası farklı bir bölge. Farklı bir düşünce yapısı. Burada küçük bir grup askerimiz var ve petrolü koruyoruz. Onun dışında orada asker bırakmak için bizce bir neden yok” diye konuştu. Trump, YPG/PKK’ya atıfta bulunarak “Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye-ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin anlaşmaya da değinen Trump, “(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız” ifadesini kullandı. Bazı ufak çaplı çatışmalara rağmen anlaşmaya uyulduğunu belirten Trump, “Kürtler güvenli bölgeden çıkarak, kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey” değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte anlaşmada belirtilen 5 günlük sürenin dolmak üzere olduğunu da hatırlatan Trump, “Belki bu sürenin biraz ötesine geçebiliriz” diyerek uzatma talep edeceklerinin sinyalini verdi. Bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede benzer bir düşünceyi dile getirdiği, süreyi uzatmanın önemine işaret ettiği kaydediliyor.

ABD zırhlısına patates

ABD’nin çekilmesine tepki gösteren YPG sempatizanları, Kamışlı’da ABD zırhlı araçlarını taşladı, domates ve patates fırlattı.

IRAK’A GEÇTİLER

ABD, Suriye’de Menbiç, Ayn el Arap ve Ayn İsa’dan sonra, Haseke’den de üslerini boşaltmayı sürdürüyor. ABD güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusunda, YPG/PKK işgalindeki Haseke ilindeki iki üssünden çekildi. Abdülaziz Dağı bölgesindeki radar üssünü Kobani’deki gibi savaş uçaklarıyla imha eden ABD, Şeddadi ve El Vezir üsleri ile Himo ve Cezaevi bölgelerindeki askeri noktalarından da çekildi. Üslerdeki ekipmanları TIR’lar ve askeri zırhlı araçlarla Tel Beyder Üssü’ne gönderen ABD güçleri, burada toplandıktan sonra bu üssü de boşaltarak, Simelka sınır kapısından Irak’a geçmeye başladı. Böylece ABD, Haseke’deki 4 üssü ve 2 askeri noktasını boşaltmış oldu. ABD’ye ait 100 zırhlı araç ve askeri ekipman TIR’larının bir kısmı Irak’ın Enbar vilayetine bir kısmı da Erbil’e intikal ediyor. -SEYFETTİN ERSÖZ Akçakale

SDG’den açıklama

Terör örgütünün YPG’nin çatısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi, Amerikan Defance One’ye yaptığı açıklamada, Tel Abyad ve Resulayn’ndan geri çekilmeyi kabul ettiklerini ancak diğer alanları tartışmadıklarını söyledi. ABD’nin Suriye’deki güçlerini çekme konusunda aldığı kararı yeniden gözden geçirmeye çağıran Abdi, “Suriye’den tam bir geri çekilme olursa, Ruslar ve Türkler planlarını ortaklaşa uygulayacaklar. Son beş yılda Amerikalılarla elde ettiğimiz tüm kazanımlar baltalanacak” itirafında bulundu. Buna karşın SDG, Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn kentinde bulunan birliklerini çektiğini açıkladı.