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14.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Placido Domingo’ya taciz suçlaması

Dünyaca ünlü opera sanatçılarından Placido Domingo cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya.

Placido Domingo’ya taciz suçlaması

Associated Press’e (AP) konuşan çok sayıda kadın Domingo’nun kadınları iş verme vaadiyle cinsel ilişkiye zorladığını ve yaptığı kura karşılık alamadığında onları mesleki olarak cezalandırdığını iddiasında bulundu. 8 ses sanatçısı, 1 balerin AP’ye yaptığı açıklamada, Domingo’nun 1980’li yıllardan itibaren çeşitli operaların yöneticisi olduğu dönemlerde tacizine uğradıklarını iddia etti. Placido Domingo yalnızca dünyanın başarılı opera sanatçıları arasında sayılmıyor aynı zamanda şeflik yapıyor ve Los Angeles Operası’nın da yöneticisi. 78 yaşındaki sanatçı dünyanın her yerinde 4 binden fazla temsilde 150’den fazla rolü sahneledi.

14 kadının iddiası

Mağdurlardan biri Domingo’nun kendisini elle taciz ettiğini belirtirken diğer 3 kadın da ünlü sanatçının iş yemeğinde, soyunma odasında veya otel odasında kendilerini zorla dudağından öptüğünü söyledi. Şarkıcılardan biri “Domingo’nun iş yemeği talebinde bulunması normal ancak birinin iş yemeğinde elinizi tutması veya elini bacağınıza koyması garip. Her zaman bir şekilde dokunurdu ve öperdi” dedi. AP’ye konuşan 9 kişi dışında, 6 kadının daha sanatçının kendilerini rahatsız ettiğini anlattı. Bu kadınlardan biri 1990’lı yıllarda Domingo’nun konserler dizisine kabul edildikten sonra kendisinden defalarca çıkma teklifleri aldığını dile getirdi.

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