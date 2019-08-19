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19.08.2019 - 10:01

Plastik değil çavdar pipet

Fransa’nın Plomelin kenti yakınlarındaki bir çiftlikte Yves ve Gaelle Debroc çifti, doğada yok olabilen, yeniden kullanılabilen, sıcağa ve soğuğa dayanıklı doğal pipetler yapıyor.

Plastik değil çavdar pipet

Çift ilk hasatlarında bir milyon “doğal pipet” üretti. Yarım dönümlük tarlada, plastiğe alternatif olarak çavdar samanından ürettikleri pipetler tamamen organik ve el yapımı. Ancak bu zahmetli üretim fiyatlara da yansıyor. Plastik bir pipete göre 3 kat pahalı olan çavdar pipetler şu an için sadece Plomelin şehir merkezinde alıcıya çıksa da çifte göre pazar gelecek vaadediyor. Dünyada her gün 1 milyar plastik pipetin çöpe atıldığı tahmin ediliyor.

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