15.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
Plastikle oynuyor
Dünyada gitgide büyüyen plastik atık sorununun geldiği nokta İngiliz fotoğrafçı Paul Goldstein tarafından yakalanan bu karede bir kez daha gözler önüne serildi.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.