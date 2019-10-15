MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaPlastikle oynuyor
15.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Plastikle oynuyor

Dünyada gitgide büyüyen plastik atık sorununun geldiği nokta İngiliz fotoğrafçı Paul Goldstein tarafından yakalanan bu karede bir kez daha gözler önüne serildi.

Plastikle oynuyor

Brezilya’nın insan elinden uzak tropikal bölgelerinden Pantanal’de çekilen fotoğrafta bir jaguarın nehir kenarındaki plastik şişeyle oynadığı görüldü. 

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da propaganda operasyonu! Hepsi gözaltına alındı

Bursa'da propaganda operasyonu! Hepsi gözaltına alındı

Evini saran alevleri gözyaşlarıyla izledi

Evini saran alevleri gözyaşlarıyla izledi

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Sıradaki Haber