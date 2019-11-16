Polis her yerde onu arıyor!

Yeni Zelanda polisi, 28 yaşındaki bir suçlunun fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi. Cody Keenan adlı adamın bulunması için yardım isteyen polis ekipleri, zanlının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak görenlerin kendileri ile iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Facebook'ta paylaşılan fotoğrafa, şüphelinin 170 cm boyunda ve ince yapılı olduğu bilgisi eklendi.

Paylaşım kısa sürede viral oldu ve çok sayıda yorum alarak paylaşıldı. Bunun sebebi ise şüphelinin yüzünün neredeyse tamamını kaplayan dövmesi. Sosyal medya kullanıcıları çete üyesi olan ve soygun suçundan aranan adamın dövmesi nedeniyle "bulunmasının pek uzun sürmeyeceğini" dile getirdi.