Polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi

Endonezya'da Tempo gazetesinin haberine göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan’da yelekli iki şüphelinin Medan Polis Merkezi otoparkı girişinde bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırganların patlamayla olay yerinde öldürğü bildirildi. Olayda 6 kişi yaralanırken 40 kişi de gözaltına alındı.

Saldırının gerçekleştiği polis merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.