Polis merkezine girip 'Beni vurun' dedi

ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.
New York Polis Deparmanı (NWPD) tarafından atılan bir tweet'te, Brooklyn bölgesinde bir polis merkezine elinde uzun bir bıçakla Pazar sabahı yerel saatle 08.30 sularında giren şahsın, polislerden kendisini vurmasını istediği bildirildi.
NYPD, 26 yaşındaki Starlin Lopez'in polis tarafından elektroşok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Kadıköy’de denize düşen kadınları vatandaşlar kurtardı!İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.