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31.07.2019 - 16:54| İHA

Polis merkezine girip 'Beni vurun' dedi

ABD New York'taki bir karakola elinde bıçakla giren erkek, elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirildi.

Polis merkezine girip 'Beni vurun' dedi

ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.

New York Polis Deparmanı (NWPD) tarafından atılan bir tweet'te, Brooklyn bölgesinde bir polis merkezine elinde uzun bir bıçakla Pazar sabahı yerel saatle 08.30 sularında giren şahsın, polislerden kendisini vurmasını istediği bildirildi.

Polis merkezine girip Beni vurun dedi

NYPD, 26 yaşındaki Starlin Lopez'in polis tarafından elektroşok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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