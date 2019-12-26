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26.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Polise ‘vegan’ faturası 107 bin TL

İngiltere’de kurulan ve dünya çapında örgütlenen çevre hareketi “Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)” gözaltına alınan üyeleri için polisin geçen yıl binlerce sterlinlik vegan yemek harcaması yaptı.

Polise ‘vegan’ faturası 107 bin TL

Londra’da geçen sonbahardan beri iklim aktivistlerinin yaptığı eylemlerde 1832 kişi gözaltına alındı. MailOnline tarafından bilgi edinme özgürlüğü kapsamında yapılan başvuruya yanıt veren Metropolitan Polisi, gözaltına alınan Yok Oluş İsyanı üyelerinin vegan yemekleri için 14 bin sterlin (107 bin TL) harcadıklarını açıkladı. Vegan eylemcilerin verilen yemeklerden şikâyetçi olması üzerine polisin sipariş vermek zorunda olduğu belirtildi.

Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
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