Polise ‘vegan’ faturası 107 bin TL

Londra’da geçen sonbahardan beri iklim aktivistlerinin yaptığı eylemlerde 1832 kişi gözaltına alındı. MailOnline tarafından bilgi edinme özgürlüğü kapsamında yapılan başvuruya yanıt veren Metropolitan Polisi, gözaltına alınan Yok Oluş İsyanı üyelerinin vegan yemekleri için 14 bin sterlin (107 bin TL) harcadıklarını açıkladı. Vegan eylemcilerin verilen yemeklerden şikâyetçi olması üzerine polisin sipariş vermek zorunda olduğu belirtildi.



