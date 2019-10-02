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02.10.2019 - 14:30 | | milliyet.com.tr

Polisten 'bebek fabrikası'na baskın!

Nijerya'nın Ikotun bölgesinde gerçekleştirilen polis baskınında, kaçırılarak hamile bırakılan 19 kadın ve dört bebek kurtatıldı.

Polisten 'bebek fabrikası'na baskın!

Nijerya'da polis, kadınların ve genç kızların kaçırılıp zorla hamile bırakıldıkları "bebek fabrikası"na baskın düzenledi.

Baskında yaşları 15 ile 28 arasında değişen 19 hamile kadın kurtarıldı. Doğum yapan hamile kadınların serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polisten bebek fabrikasına baskın

Yeni doğmuk erkek bebeklerin 7 bin liraya, kız bebeklerin ise 5 bin liraya satıldıkları öğrenildi.

Lagos polis sözcüsünün açıklamasına göre 19 genç kadının yanı sıra dört bebek de kurtarılanlar arasında.

Polisten bebek fabrikasına baskın

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