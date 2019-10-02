Polisten 'bebek fabrikası'na baskın!

Nijerya'da polis, kadınların ve genç kızların kaçırılıp zorla hamile bırakıldıkları "bebek fabrikası"na baskın düzenledi.

Baskında yaşları 15 ile 28 arasında değişen 19 hamile kadın kurtarıldı. Doğum yapan hamile kadınların serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yeni doğmuk erkek bebeklerin 7 bin liraya, kız bebeklerin ise 5 bin liraya satıldıkları öğrenildi.

Lagos polis sözcüsünün açıklamasına göre 19 genç kadının yanı sıra dört bebek de kurtarılanlar arasında.