MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir
ABONE OL
18.12.2019 - 16:57 | | AA

Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir

Polonya'da Yüksek Mahkeme, gündemdeki yargı sisteminde değişiklikler nedeniyle, ülkenin AB'den çıkması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Polonya Yüksek Mahkemesi: Yargıyla ilgili tasarı geçerse AB'den çıkmak gerekebilir

Yüksek Mahkeme, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısının, hakimlerin bağımsızlığını tehdit ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması durumunda Polonya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Yüksek Mahkeme, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından parlamentoya sunulan ve yarın görüşülmesi beklenen, ''siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması'' ve ''Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi'' gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına sebebiyet verebileceği belirtildi.

Tasarının yasalaşması halinde ise ülkenin AB'den çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski, ülke basınına yaptığı açıklamada, ''PiS'in tasarısı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." dedi.

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, PiS'e karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulundu.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber