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07.11.2019 - 17:38 | | DHA

Pompeo: İranın provokasyonları harekete geçmeyi gerektiriyor

İran'ın asla nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, devam eden nükleer çalışmalara küresel bir tepki verilmesi gerektiği uyarısını yaptı.

Pompeo: İranın provokasyonları harekete geçmeyi gerektiriyor

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum oranını yüzde 4,5'e yükselteceğini ilan etmesine ABD'den ilk tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'daki nükleer çalışmalarda son zamanlarda izlenen artış, yönetimin komşularının egemenliğine zarar verilirken, uluslararası topluma İran'ın şiddet ve terörünü kabul ettirmeden oluşan hedeflerini ortaya koyuyor.

İran'ın son saldırıları ve provokasyonları sebebiyle endişeli olmakta haklı olan uluslararası toplum üyeleri, İran'ın bir nükleer silahla nasıl davranacağını tahmin edebilir. ABD bunun olmasına asla izin vermeyecektir.

İran'ın yaygınlaşma hassasiyeti taşıyan eylemlerinin artması İran'ın kendisini olası bir nükleer yaygınlaşmada ne şekilde konumlandırdığını gösteriyor.

Şimdi, bütün ülkelerin bu yönetimin nükleer zorbalığını reddetme ve baskıyı artırmak için ciddi adımlar atma zamanıdır. İran'ın devam eden nükleer provokasyonları, harekete geçmeyi gerektiriyor."

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