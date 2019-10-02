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02.10.2019 - 16:42 | | AA

Pompeo itiraf etti: 'Trump-Zelenskiy görüşmesinde vardım'

ABD Dışişleri Bakanı, Trump için azil süreci başlatan skandal telefon görüşmesi sırasında Beyaz Saray'da olduğunu söyledi.

Pompeo itiraf etti: 'Trump-Zelenskiy görüşmesinde vardım'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski ile yaptığı ve hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan telefon konuşmasına tanıklık ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Roma'da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "görüşmede hazır bulunduğunu" ifade etti.

Pompeo, görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı Trump'ın 25 Temmuz tarihindeki görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den gelecek başkanlık seçimlerinde rakibi Demokratlar'ın başkan aday adayları arasında yer alan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ülkedeki faaliyetlerini soruşturmasını talep ettiği ileri sürülmüştü.

Görüşmenin ardından kimliği açıklanmayan bir ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) görevlisi, Trump hakkında yabancı bir devlet yetkilisinden siyasi rakibinin itibarının zedeleyebilecek bir adli soruşturma için talepte bulunarak anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle CIA Başsavcısına resmi şikayet raporu sunmuştu.

Söz konusu görüşmenin ortaya çıkması ve şikayet başvurusunun kanunlara uygun olarak Kongre'ye iletilmediğinin anlaşılmasının ardından ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında azil soruşturması başlatma kararı almıştı.

Washington'daki siyasi yorumcular görüşmeye tanık olan Pompeo'nun da soruşturma kapsamında ifadesinin alınabileceğine dikkati çekiyor.

Pompeo, daha önce yaptığı açıklamalarda, görüşmeyle ilgili yapılan şikayet başvurusundan haberdar olmadığını açıklamış, görüşmede hazır bulunduğundan da söz etmemişti.

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