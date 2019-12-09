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09.12.2019 - 23:16 | | AA

Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin Mısır ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile Libya meselesini görüştüğü bildirildi.

Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini ve bölgesel sorunların ele alındığını kaydeden Ortagus, Libya'nın durumu ve bölgedeki son gelişmelerin de tartışıldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Pompeo'nun, Mısır'daki basın özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunda duydukları endişeyi dile getirdiği, iş adamı Mustafa Kasım'ın da aralarında olduğu tutuklu Mısır asıllı Amerikan vatandaşlarının salıverilmesini istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
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