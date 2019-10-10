ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼neyÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan terÃ¶r koridorunu yok etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ veÂ huzuru getirmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin "TÃ¼rkiye'ninÂ meÅŸru bir gÃ¼venlik kaygÄ±sÄ± var. GÃ¼neylerinde terÃ¶r tehdidi var." dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Pompeo, ABD'nin PBS televizyonundan sunucu JudyÂ Woodruff'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dÃ¼zenlediÄŸi BarÄ±ÅŸÂ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin soru Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru bir gÃ¼venlik kaygÄ±sÄ±Â var. GÃ¼neylerinde terÃ¶r tehdidi var. Biz ABD'nin hedefleri doÄŸrultusundaÂ Suriye'de DEAÅž tehdidi ile mÃ¼cadele ederken terÃ¶rÃ¼n TÃ¼rkiye'deki insanlarÄ± hedefÂ almamasÄ± iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. Bunu yapmaya da devam edeceÄŸiz."Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, sunucu Woodruff 'un, ABD'nin YPG/PKK'nÄ±n yÃ¶nlendirdiÄŸiÂ gruplarÄ± "mÃ¼ttefik" kabul etme konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirip deÄŸiÅŸtirmediÄŸiniÂ sormasÄ± Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venli kaygÄ±sÄ± var. Bunu daha Ã¶nce sÃ¶yledik.Â Ben kiÅŸisel olarak da sÃ¶yledim. GÃ¼neylerinde terÃ¶r tehdidi var." ifadeleriniÂ kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ileÂ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki ABD askerlerinin Ã§ekildiÄŸini hatÄ±rlatanÂ sunucunun "ABD, harekat iÃ§in TÃ¼rkiye'ye yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." yorumunuÂ yapmasÄ± Ã¼zerine Pompeo, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HayÄ±r, bu doÄŸru deÄŸil. ABD, harekat iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmadÄ±. PazarÂ gecesi yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bÃ¶lgedeki ABD askerilerinin risk altÄ±nda kalabileceÄŸiÂ ortaya Ã§Ä±kÄ±nca BaÅŸkan Trump askerleri zarar gÃ¶rmeyecekleri bir yere kaydÄ±rmayaÂ karar verdi. YapÄ±lan budur."

ABD'nin DEAÅž'Ä±n Suriye'den temizlenmesi iÃ§in Ã§ok taraflÄ± bir mÃ¼cadeleÂ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve hedefe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pompeo, bu konudaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÂ sÃ¼receÄŸini ifade etti.