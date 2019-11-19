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19.11.2019 - 03:04 | | AA

Pompeo'dan Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Washington'da Doğu Akdeniz ve bölgesel iş birliği konularını görüştü.

Pompeo'dan Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Christodoulides arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşme sırasında, ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldığını belirten Ortagus, görüşmenin terörle mücadele, deniz ve sınır güvenliğinin korunması ile bölgesel istikrarın geliştirilmesi alanlarında taraflar arasında yapılan anlaşmanın yıl dönümü kapsamında gerçekleştiğini kaydetti.

Ortagus, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan Bakan Pompeo, Doğu Akdeniz'deki stratejik iş birliği ve ABD'nin Güney Kıbrıs'a verdiği desteğindeki kararlılığa vurgu yaparken, (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde doğal kaynaklar geliştirme hakkı konusundaki uzun süredir devam eden ABD politikasını teyit etti. Bakan Pompeo, ayrıca ABD’nin, Kıbrıs'ın tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde iki taraflı ve iki toplumlu bir federasyon altında birleştirme konusunda Kıbrıs liderliğindeki BM çabalarına olan desteğini sürdüreceğini vurguladı."

 

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