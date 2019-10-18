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18.10.2019 - 19:03 | | AA

Pompoe: Başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda "Dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.

Pompoe: Başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz

Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo,"(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca SDG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG/PKK unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var. Bu nedenlere ateşkesin temel elementleri yerine getiriliyor diyebiliriz." diye konuştu.

Pompeo, söz konusu anlaşmanın başarılı olmasını umduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın daha hızlı, daha net ve daha kolay yoldan yapılmasını istersiniz. Ancak çalışmamız lazım. Bu anlaşmanın uygulanması, izlenmesi ve şartların gerçekten yerine getirildiğinden emin olmamız lazım." yorumunu yaptı.

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