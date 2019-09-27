Prenses yüzüğü taktı

Saraydan açıklama

İngiliz Kraliyeti’nde yeni bir evlilik heyecanı yaşanıyor. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunlarından Prenses Beatrice’in İtalyan emlak kralı Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlandığı duyuruldu. 34 yaşındaki Mozzi ile 31 yaşındaki prensesin nişan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Nişan fotoğrafları için 595 sterlinlik Zimmerman imzalı çiçek desenli bir elbise giyen Prenses Beatrice’in objektife nişan yüzüğünü gösterecek şekilde poz verdiği görüldü.

Geride üzgün bir kadın kaldı

3.5 karatlık pırlantayı, mücevher tasarımcısı Shaun Leane ile damat Mozzi’nin birlikte tasarladığı belirtilirken, prensesin 2 bin 730 sterlin değerindeki Cartier bilekliği de dikkati çekti. Çiftin bu ay İtalya’da tatil yaparken kendi aralarında nişanlandığı belirtiliyor. İlişkileri geçen yıl başlayan ve gelecek yıl evlenmeyi planlayan Prenses Beatrice ile nişanlısı “Evlenmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. İtalyan emlak kralının, prensesin aşkı uğruna sevgilisini ve minik oğlunu terk ettiği konuşuluyor.