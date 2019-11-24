MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriProtestocular valilik binasını ateşe verdi
25.11.2019 - 00:30 | | AA

Protestocular valilik binasını ateşe verdi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular valilik binasını ateşe verdi.

Protestocular valilik binasını ateşe verdi

 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde bazı protestocular, valiliğin yeni binasına molotofkokteyli attı. Göstericilerin ateşe vermesi sonucu çıkan yangın binayı sardı.

Yangın nedeniyle yeni valilik binasında hasar oluştu.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde geçen ay düzenlenen gösterilerde başta valilik binası olmak üzere birçok ilçede hükümet binaları ateşe verilmişti.

Basra ve Zikar vilayetlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 protestocu hayatını kaybetmiş, 158 kişi yaralanmıştı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Protestocular valilik binasını ateşe verdi

Protestocular valilik binasını ateşe verdi

Önce oğlunu sonra polisi vurduistanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savaşçı 83. son bölümde Markus'tan ölümcül hamle! 84. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı 83. son bölümde Markus'tan ölümcül hamle! 84. yeni bölüm fragmanı...

Suç makinesi İzmir'de yakalandı!

Suç makinesi İzmir'de yakalandı!

Aşk Ağlatır 12. son bölümde Ada, Yusuf'un dedesini buldu ve... 13. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır 12. son bölümde Ada, Yusuf'un dedesini buldu ve... 13. yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 10. son bölümde Fırat'tan sürpriz hamle! 11 yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 10. son bölümde Fırat'tan sürpriz hamle! 11 yeni bölüm fragmanı...

Sıradaki Haber