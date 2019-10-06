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06.10.2019 - 07:50 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Protokol konvoyu!

Danimarka tarihinde ikinci kadın başbakan olarak göreve başlayan Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen halktan biri olduğunu her fırsatta ortaya koyuyor.

Protokol konvoyu!

Başbakan Frederiksen, ülkesine resmi ziyarette bulunan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’a önceki gün bisikletle başkent Kopenhag’ı gezdirirken, Facebook hesabından “İrlandalı meslektaşım Leo Varadkar ziyaretime gelmiş. Ona Kopenhag’ı elbetteki bisikletle göstereceğim” yazarak binlerce beğeni ve takdir aldı.

Frederiksen, geçtiğimiz salı günü yeni yasama dönemine başlayan Danimarka Parlamentosunda konuşmasını yaptıktan sonra, akşam evine giderek çamaşır
yıkadığını sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafına “Umarım konuşmamı beğenmişsinizdir. Çamaşırları da yıkamam lazım” yazarak duyurmuştu. Parlamentonun açılışında yaptığı konuşmanın ardından yeni mali bütçenin görüşüldüğü perşembe günkü genel kurulda da Frederiksen, kürsüde kendisini eleştiren ana muhalefet lideri Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann Jensen’e bir bardak su vermesiyle gönülleri fethetti. l 

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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