Protokol konvoyu!

Başbakan Frederiksen, ülkesine resmi ziyarette bulunan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’a önceki gün bisikletle başkent Kopenhag’ı gezdirirken, Facebook hesabından “İrlandalı meslektaşım Leo Varadkar ziyaretime gelmiş. Ona Kopenhag’ı elbetteki bisikletle göstereceğim” yazarak binlerce beğeni ve takdir aldı.



Frederiksen, geçtiğimiz salı günü yeni yasama dönemine başlayan Danimarka Parlamentosunda konuşmasını yaptıktan sonra, akşam evine giderek çamaşır

yıkadığını sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafına “Umarım konuşmamı beğenmişsinizdir. Çamaşırları da yıkamam lazım” yazarak duyurmuştu. Parlamentonun açılışında yaptığı konuşmanın ardından yeni mali bütçenin görüşüldüğü perşembe günkü genel kurulda da Frederiksen, kürsüde kendisini eleştiren ana muhalefet lideri Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann Jensen’e bir bardak su vermesiyle gönülleri fethetti. l