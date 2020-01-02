Puigdemont'un tutuklanma kararı askıya alındı

Belçika mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanma ve İspanya'ya iadesi kararını, Avrupa Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.

Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Belçika yargısının kendi dokunulmazlığını tanıdığını duyuran Puigdemont, mahkemenin kendisi hakkındaki tutuklama ve iade kararını dondurduğunu bildirdi.

Puigdemont, İspanya hükümetinin de Belçika mahkemesinin kararını takip etmesi ve hukuka uyması çağrısında bulundu.