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02.01.2020 - 16:45 | | AA

Puigdemont'un tutuklanma kararı askıya alındı

Belçika mahkemesi, Avrupa Parlamentosu'ndan mazbata alan Katalonya'nın eski lideri için ayrıca İspanya'ya iade kararını da dondurdu.

Puigdemont'un tutuklanma kararı askıya alındı

Belçika mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanma ve İspanya'ya iadesi kararını, Avrupa Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.

Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Belçika yargısının kendi dokunulmazlığını tanıdığını duyuran Puigdemont, mahkemenin kendisi hakkındaki tutuklama ve iade kararını dondurduğunu bildirdi.

Puigdemont, İspanya hükümetinin de Belçika mahkemesinin kararını takip etmesi ve hukuka uyması çağrısında bulundu.

Libya Tezkeresi 325 oyla Meclis'te kabul edildiTBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Meclis'te grubu bulunan partilerden birer isim 20'şer dakikalık konuşma yaptı. TBMM'deki Libya tezkeresi görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te elektronik oylama sonuçlandı. Libya Tezkeresi TBMM'den 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili ret oyu verdi.
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