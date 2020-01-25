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25.01.2020 - 13:18 | | AA

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

"MALEZYA TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Malezya hükümeti, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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