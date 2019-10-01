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01.10.2019 - 20:09 | | İHA

Putin ile Ruhani, Hürmüz Boğazı'nı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’da yaptıkları görüşmede Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizi ele aldı.

Putin ile Ruhani, Hürmüz Boğazı'nı görüştü

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Birliği Yüksek Konseyi Toplantısı’na üye ülkelerin lideri olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıya onur konuğu sıfatıyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile programdan ayrı olarak özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşmede konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, küresel sistemin istikrarının, güvenliğinin ve barışının sağlanması için tüm ülkelerin tek sesliliğe karşı çıkma konusunda sorumlulukları olduğunu söyledi.

Hürmüz Barışı girişimi planı görüşüldü

İkili görüşmesinin konuları arasında yer alan Hürmüz Barış girişimi planı için fikirlerini beyan eden Ruhani, bu girişimin bölgenin güvenliği, istikrarı ve barışı için önemli olduğunu belirterek, bölge ülkelerini bu projeye katılması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nükleer anlaşma konusu ve Hürmüz Boğazı meselesinde Ruhani’nin açıklamalarını desteklediğini söyledi.

Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda ise muhatabı olan ülkelerin adım atmaları gerektiğini belirterek, "İran, nükleer anlaşmanın taraflarından, bu anlaşmanın uygulanması için adım atmalarını bekliyor. Diğer ülkelerin de nükleer anlaşmayı desteklemesi bölge ve küresel güvenlik ile istikrar için zaruridir” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren bizsiz şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.
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