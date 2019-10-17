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17.10.2019 - 18:51 | | İHA / AA

Putin talimatı verdi, füzeler fırlatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatında seyir ve balistik füzelerinin fırlatılması talimatını verdi.

Putin talimatı verdi, füzeler fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 15-17 Ekim'de Karadeniz, Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde gerçekleştirdiği başladığı "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatının görüntülerini yayınladı. RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesinin ateşlendiği tatbikatta önceden belirlenen hedefler vuruldu.


Tatbikatın Putin'in yönetiminde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Karadeniz'in yanı sıra Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinden "Yars", "İskender", "Kalibr" gibi füzelerin fırlatıldığı ve hedefleri vurduğu kaydedildi.

Tatbikatın son gününde yayınlanan görüntüler balistik füzelerin hem karadan hem de denizden ateşlendiği ve Rusya’nın Kamçatka adasındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Putin talimatı verdi, füzeler fırlatıldı



Rusya’nın daha önce açıkladığı tatbikat NATO ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya’nın bu tatbikat ile nükleer savaş hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.

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